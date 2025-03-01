В Россию привезли лучший семейный кроссовер в мире в богатой комплектации

Новые кроссоверы Honda Pilot поступили в продажу в России по цене 6,1 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок автомобилей Honda в Россию более трех лет, интерес к моделям этой марки не угас. Особенно выделяется семиместный кроссовер Honda Pilot, который завоевал репутацию одного из лучших автомобилей в своем классе.

Honda Pilot – это семейный просторный кроссовер, который сочетает в себе комфорт, безопасность и отличные внедорожные качества. Он предлагает просторный интерьер, который вмещает до семи пассажиров.

Honda Pilot

Одной из ключевых особенностей Honda Pilot является его богатая комплектация. Например, версия Trailsport, представленная на российском рынке, выделяется контрастной оранжевой строчкой в отделке интерьера и кожаной обивкой сидений. Она также оснащена усиленной подвеской с увеличенным клиренсом, что обеспечивает отличную проходимость на сложных участках дороги.

Система кругового обзора TrailWatch помогает водителю лучше ориентироваться в пространстве, а внедорожный режим TrailMode позволяет уверенно преодолевать песок, грязь и камни. На сегодняшний день цены на Honda Pilot варьируются в зависимости от комплектации. Например, компания из Москвы готова привезти в Россию новый Honda Pilot по цене от 6 106 000 рублей.

Honda Pilot

Для тех, кто ищет более роскошный вариант, доступна версия Elite, стоимость которой составляет 6 685 492 рубля. Эта комплектация предлагает отделку натуральной кожей, подогрев всех сидений и руля, а также панорамную крышу. Медиасистема с тачскрином и возможностью беспроводного подключения смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto делает поездки более комфортными. Кроме того, в Elite включены шесть USB-разъемов.

Также доступен кроссовер в исполнении Black Edition, он обойдется примерно в 8 122 600 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня