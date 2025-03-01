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В Россию привезли лучший семейный кроссовер в мире в богатой комплектации

Новые кроссоверы Honda Pilot поступили в продажу в России по цене 6,1 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок автомобилей Honda в Россию более трех лет, интерес к моделям этой марки не угас. Особенно выделяется семиместный кроссовер Honda Pilot, который завоевал репутацию одного из лучших автомобилей в своем классе.

Honda Pilot – это семейный просторный кроссовер, который сочетает в себе комфорт, безопасность и отличные внедорожные качества. Он предлагает просторный интерьер, который вмещает до семи пассажиров.

Honda Pilot
Honda Pilot
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Одной из ключевых особенностей Honda Pilot является его богатая комплектация. Например, версия Trailsport, представленная на российском рынке, выделяется контрастной оранжевой строчкой в отделке интерьера и кожаной обивкой сидений. Она также оснащена усиленной подвеской с увеличенным клиренсом, что обеспечивает отличную проходимость на сложных участках дороги.

Система кругового обзора TrailWatch помогает водителю лучше ориентироваться в пространстве, а внедорожный режим TrailMode позволяет уверенно преодолевать песок, грязь и камни. На сегодняшний день цены на Honda Pilot варьируются в зависимости от комплектации. Например, компания из Москвы готова привезти в Россию новый Honda Pilot по цене от 6 106 000 рублей.

Honda Pilot
Honda Pilot

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Для тех, кто ищет более роскошный вариант, доступна версия Elite, стоимость которой составляет 6 685 492 рубля. Эта комплектация предлагает отделку натуральной кожей, подогрев всех сидений и руля, а также панорамную крышу. Медиасистема с тачскрином и возможностью беспроводного подключения смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto делает поездки более комфортными. Кроме того, в Elite включены шесть USB-разъемов.

Также доступен кроссовер в исполнении Black Edition, он обойдется примерно в 8 122 600 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
01.03.2025 
Фото:Honda
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