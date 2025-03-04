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В чем секрет надежности автомобилей Toyota: ответ эксперта

Автоэксперт Мигаль перечислил три фактора надежности моделей Toyota

Бренд Toyota считается одним из самых надежных в мире. Как компания смогла этого добиться, рассказал основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

По его словам, один из факторов надежности Toyotaэто доведенная до совершенства японская культура производства, многие принципы которой, например, философию Kaizen, позаимствовали другие автокомпании.

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Согласно этой философии, каждый сотрудник в Toyota становился частью большой команды, где его идеи влияли на конечный результат. При таком подходе любой комментарий был шагом к улучшению компании.

В качестве второго фактора эксперт назвал сниженный межсервисный интервал. Так, владельцам автомобилей Volkswagen для сохранения заводской гарантии нужно было менять масло раз в 15 тыс. километров, а владельцам Toyota – раз в 10 тыс. По этой причине увеличивался ресурс моторов машин японского бренда.

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Третья причина надежности – осторожное использование новых технических решений. Toyota не спешила массово ставить турбины на бензиновые моторы и переходить на роботизированные коробки передач, учитывая, что такие узлы осложняют эксплуатацию и ремонт машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
04.03.2025 
Фото:Unsplash
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