В чем секрет надежности автомобилей Toyota: ответ эксперта
Бренд Toyota считается одним из самых надежных в мире. Как компания смогла этого добиться, рассказал основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.
По его словам, один из факторов надежности Toyota – это доведенная до совершенства японская культура производства, многие принципы которой, например, философию Kaizen, позаимствовали другие автокомпании.
Согласно этой философии, каждый сотрудник в Toyota становился частью большой команды, где его идеи влияли на конечный результат. При таком подходе любой комментарий был шагом к улучшению компании.
В качестве второго фактора эксперт назвал сниженный межсервисный интервал. Так, владельцам автомобилей Volkswagen для сохранения заводской гарантии нужно было менять масло раз в 15 тыс. километров, а владельцам Toyota – раз в 10 тыс. По этой причине увеличивался ресурс моторов машин японского бренда.
Третья причина надежности – осторожное использование новых технических решений. Toyota не спешила массово ставить турбины на бензиновые моторы и переходить на роботизированные коробки передач, учитывая, что такие узлы осложняют эксплуатацию и ремонт машин.
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Источник: Газета.Ru