Сделка века: владелец коллекции гоночных болидов продал ее за почти 60 млрд рублей

За коллекцию болидов Формулы-1 сын основателя Red Bull заплатил почти ₽58 млрд

Коллекцию из 69 гоночных болидов экс-генеральный промоутер гонки Формула-1 Берни Экклоустон продал за рекордные 500 млн фунтов (примерно 57,63 млрд рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Берни Экклоустон

«После частных переговоров за нераскрытую сумму миллиардер из Red Bull Марк Матешиц, друг семьи Экклстоунов, становится новым «самым достойным» владельцем уникальной коллекции из 69 автомобилей Гран-при», – пишут зарубежные СМИ.

Продажа коллекции за такую рекордную сумму является крупнейшей сделкой такого рода. Но магнат не жалеет о том, что решил расстаться со своей коллекцией, он сказал, что его 48-летняя супруга после его ухода может попросту не справиться с таким автопарком. Поэтому он решил самостоятельно урегулировать этот вопрос.

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Источник: dailymail.co.uk