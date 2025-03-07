#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
7 марта
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
Автостат: продажи новых автобусов в России...
Toyota bZ3X
7 марта
На рынок вышел новый автомобиль в семи комплектациях — цена шокирует
В Китае за один час раскупили более 10 тысяч...
Отечественный электромобиль «Атом»
7 марта
Первый отечественный электромобиль встанет на конвейер уже в 2025 году
Названа дата запуска производства...

Сделка века: владелец коллекции гоночных болидов продал ее за почти 60 млрд рублей

За коллекцию болидов Формулы-1 сын основателя Red Bull заплатил почти ₽58 млрд

Коллекцию из 69 гоночных болидов экс-генеральный промоутер гонки Формула-1 Берни Экклоустон продал за рекордные 500 млн фунтов (примерно 57,63 млрд рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Берни Экклоустон
Берни Экклоустон
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов
«После частных переговоров за нераскрытую сумму миллиардер из Red Bull Марк Матешиц, друг семьи Экклстоунов, становится новым «самым достойным» владельцем уникальной коллекции из 69 автомобилей Гран-при», – пишут зарубежные СМИ.

Продажа коллекции за такую рекордную сумму является крупнейшей сделкой такого рода. Но магнат не жалеет о том, что решил расстаться со своей коллекцией, он сказал, что его 48-летняя супруга после его ухода может попросту не справиться с таким автопарком. Поэтому он решил самостоятельно урегулировать этот вопрос.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: dailymail.co.uk

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 15
07.03.2025 
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0