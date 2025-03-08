В России появился добротный американский кроссовер по цене дешевле Лады

Продажи новых Chevrolet Tracker стартовали в России с ценой от 1,5 млн рублей

На известных сайтах объявлений можно найти предложения о продаже нового Chevrolet Tracker по цене от 1 530 000 рублей.

Эта цена включает в себя все необходимые пошлины и документы: утильсбор, ЭПТС, СБКТС и прочие. Автомобили поставляются из Китая, что, безусловно, отражается на стоимости.

Chevrolet Tracker

За эти деньги покупатель получает кроссовер с 1,0-литровым 116-сильным двигателем и классическим шестиступенчатым автоматом. Комплектация, несмотря на бюджетный сегмент, довольно привлекательна и включает в себя: отделку салона эко-кожей, медиасистему с сенсорным дисплеем, люк в крыше, руль с урезанной наполовину мультифункцией, климат-контроль и функцию запуска двигателя с кнопки.

Chevrolet Tracker

Сравнение с конкурентами показывает явное преимущество Chevrolet Tracker. Седан LADA Vesta с автоматической коробкой передач стоит от 1 600 000 рублей, а кросс-универсал – от 1 879 000 рублей (даже с механической коробкой). Москвич 3 2025 года выпуска предлагается минимум за 1 765 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Tracker

Однако цена на Chevrolet Tracker может варьироваться в зависимости от продавца и комплектации. Так, другая компания во Владивостоке предлагает этот кроссовер за 1 665 000 рублей.

Наличие автомобиля также влияет на цену: мультибрендовый автосалон в Перми предлагает Tracker 2021 года выпуска (без пробега) за 2 040 000 рублей. Более мощные версии с 1,2-литровым 132-сильным двигателем и автоматической коробкой передач продаются в Уфе и Москве по цене около 2 700 000 – 2 790 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня