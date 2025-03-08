#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Ceed
8 марта
Kia лишит мир одной из самых популярных своих моделей
Autoweek: производство семейства Kia Ceed...
Land Rover Defender
8 марта
Россиянин планирует выручить 12,5 млн рублей за 10-летний Land Rover: что за экземпляр?
Land Rover Defender с пробегом 10 тыс. км...
Интерьер Chevrolet Tracker
8 марта
В России появился добротный американский кроссовер по цене дешевле Лады
Продажи новых Chevrolet Tracker стартовали в...

Kia лишит мир одной из самых популярных своих моделей

Autoweek: производство семейства Kia Ceed завершится в мае 2025 года

Производство популярного семейства Kia Ceed (включая хэтчбек, кросс-хэтч XCeed и универсал ProCeed) прекратится в мае 2025 года.

Для россиян новость особенно актуальна. Ведь именно в Калининграде до 2022 года осуществлялась сборка третьего поколения Kia Ceed, и модель успела завоевать сердца многих автолюбителей своей надежностью, привлекательным дизайном и доступной ценой. Теперь же, даже несмотря на стабильные продажи (65 000 автомобилей в Европе в 2024 году, что на 3% меньше, чем годом ранее), Ceed уходит в историю.

Kia Ceed GT Line
Kia Ceed GT Line
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Причина такого решения кроется в политике Евросоюза, активно ужесточающего экологические стандарты на выбросы вредных веществ. Завод Kia в Словакии, где производился Ceed, будет перепрофилирован под выпуск электромобиля EV4. Запасов уже выпущенных автомобилей, по оценкам Kia, должно хватить для продолжения продаж до конца 2025 года. После этого семейство Ceed официально покинет рынок.

Kia Ceed GT Line
Kia Ceed GT Line

Возникает вопрос: чем же заменит Kia своей популярный бестселлер? В Нидерландах в качестве потенциального преемника называют Kia K4, бензиновый седан. Однако официального подтверждения о поставках этой модели в Европу пока нет. Более того, гамма кузовов точно сократится. Выбор между хэтчбеком, кросс-хэтчем и универсалом больше не будет доступен.

Интерьер Kia Ceed
Интерьер Kia Ceed

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Случай с Kia Ceed – далеко не единичный. Аналогичная судьба ожидает и другие успешные бензиновые модели. Например, осенью 2025 года Ford прекратит производство легендарного Ford Focus, некогда одного из лидеров европейского рынка. Последний Focus сойдет с конвейера немецкого завода 30 ноября 2025 года.

Родственный Hyundai i30, появившийся позже Ceed, пока остается на плаву. Однако, учитывая общую тенденцию к сокращению топливных моделей в пользу электрокаров, его будущее также остается под вопросом.

Источник: Autoweek

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 7
08.03.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+9