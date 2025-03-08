Kia лишит мир одной из самых популярных своих моделей

Autoweek: производство семейства Kia Ceed завершится в мае 2025 года

Производство популярного семейства Kia Ceed (включая хэтчбек, кросс-хэтч XCeed и универсал ProCeed) прекратится в мае 2025 года.

Для россиян новость особенно актуальна. Ведь именно в Калининграде до 2022 года осуществлялась сборка третьего поколения Kia Ceed, и модель успела завоевать сердца многих автолюбителей своей надежностью, привлекательным дизайном и доступной ценой. Теперь же, даже несмотря на стабильные продажи (65 000 автомобилей в Европе в 2024 году, что на 3% меньше, чем годом ранее), Ceed уходит в историю.

Kia Ceed GT Line

Причина такого решения кроется в политике Евросоюза, активно ужесточающего экологические стандарты на выбросы вредных веществ. Завод Kia в Словакии, где производился Ceed, будет перепрофилирован под выпуск электромобиля EV4. Запасов уже выпущенных автомобилей, по оценкам Kia, должно хватить для продолжения продаж до конца 2025 года. После этого семейство Ceed официально покинет рынок.

Kia Ceed GT Line

Возникает вопрос: чем же заменит Kia своей популярный бестселлер? В Нидерландах в качестве потенциального преемника называют Kia K4, бензиновый седан. Однако официального подтверждения о поставках этой модели в Европу пока нет. Более того, гамма кузовов точно сократится. Выбор между хэтчбеком, кросс-хэтчем и универсалом больше не будет доступен.

Интерьер Kia Ceed

Случай с Kia Ceed – далеко не единичный. Аналогичная судьба ожидает и другие успешные бензиновые модели. Например, осенью 2025 года Ford прекратит производство легендарного Ford Focus, некогда одного из лидеров европейского рынка. Последний Focus сойдет с конвейера немецкого завода 30 ноября 2025 года.

Родственный Hyundai i30, появившийся позже Ceed, пока остается на плаву. Однако, учитывая общую тенденцию к сокращению топливных моделей в пользу электрокаров, его будущее также остается под вопросом.

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Источник: Autoweek