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Вероятность одобрения автокредитов на новые автомобили снизилась в России на 7 п.п.
10 марта
Вероятность одобрения автокредитов на новые автомобили снизилась в России на 7 п.п.
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Вероятность одобрения автокредитов на новые автомобили снизилась в России на 7 п.п.

Эксперт Шкурыгин назвал причину снижения продаж новых автомобилей на рынке РФ

Одной из ключевых причин снижения продаж новых автомобилей в РФ зимой стали высокие процентные ставки по автокредитам.

К тому же у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных из-за неисполнения кредитных обязательств заемщиками. Об этом рассказал директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

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«Также мы видим тенденцию более тщательного и строгого подхода банков в оценке потенциальных заемщиков, это отражается на доле одобрения кредитов. Так, по данным нашей платформы "еКредит", вероятность одобрения автокредитов снизилась на 7 процентных пунктов для новых автомобилей и на 9 процентных пунктов для автомобилей с пробегом», – объясняет эксперт.

Поэтому автокредиты стали дороже, а заемщикам их труднее получить, несмотря на одобрение от банков. В итоге, количество выдаваемых кредитов снижается, а это негативным образом сказывается на всем авторынке. Дело в том, что автокредитование является ключевым драйвером стимуляции продаж на авторынке, резюмирует Шкурыгин.

Напомним, согласно данным «Автостата», по итогам февраля текущего года в России реализовано 78 040 новых легковых автомобилей – это на 24,9% меньше, чем в феврале прошлого года.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
10.03.2025 
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
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