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Ставки по некоторым автокредитам рекордно упали

Ставки по автокредитам до 3 лет снизились в России в 10 раз

В январе ставки по выданным автозаймам сроком до 3 лет упали с 19–20% до 1,82%, или в 10 раз. Особенно снижение затронуло кредиты сроком до 1 года.

Доля таких кредитов очень мала, и часто они субсидированные. Заметное влияние на статистику может оказывать любая новая программа брендов. Выдают такие кредиты редко, их очень редко одобряют из-за высокого ежемесячного платежа.

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Производители старались субсидировать программы сроком 3–5 лет, ставки по ним часто составляли не более 13–15%. Но компании начали менять предложение, в том числе из-за повышения ключевой ставки.

При нынешних ставках автопроизводители вряд ли станут вкладывать меньше средств в обслуживание субсидий, считает руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. При этом он отмечает, что намного более эффектно стало звучать предложение: рассрочка на 2 года. Это намного привлекательнее, чем автокредит под 13–15% на 3–5 лет.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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