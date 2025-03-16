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7 мест, мощность 1086 л.с. А еще этот китайский кроссовер подзаряжается двумя «пистолетами»

Новый электрический кроссовер BYD Tang L прибыл в дилерские центры Китая

Новый флагманский кроссовер BYD Tang L, который сейчас выходит на китайский рынок, будет доступен в двух версиях: подключаемый гибрид (DM) и полностью электрический автомобиль.

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Электрическая версия развивает мощность 670 л.с. на заднем приводе и 1086 л.с.- на полном приводе, благодаря комбинированной мощности двух электродвигателей: заднего на 580 кВт и переднего на 230 кВт.

Гибридные версии включают модификации DM-i и DM-p, где DM-i сочетает 1,5-литровый двигатель с электродвигателем, а DM-p дополнительно использует еще второй электродвигатель.

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Любопытная особенность: BYD Tang L поддерживает быструю зарядку двумя зарядными пистолетами, что позволяет пополнить батарею с 16% до 80% всего за 10 минут даже при температуре до -30°C.

В интерьере Tang L предусмотрена компоновка сидений 2+3+2, двухцветная отделка с оранжевыми и матово-серыми элементами, а также 15,6-дюймовый центральный экран и дисплей AR-HUD.

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У кроссовера интересная центральная консоль с физическими кнопками и D-образное рулевое колесо.

Размеры автомобиля: длина 5040 мм, ширина 1996 мм, высота 1760 мм, а объем багажника варьируется от 675 до 1960 литров при сложенных сиденьях.

Стоимость BYD Tang L составляет от 300 000 юаней (примерно 3,6 млн рублей). Сначала модель будет продаваться в Китае, а затем поступит и на другие рынки.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
16.03.2025 
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