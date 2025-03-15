Мы узнали причину массового угона в России «корейцев» и даже не удивились

Эксперт Ефремов рассказал, какие машины чаще всего угоняют в России

Самыми угоняемыми автомобилями в России в 2024 году стали Hyundai и Chery, всего за прошлый год в нашей стране угнано более 350 автомобилей. Об этом заявил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

«В России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые, так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае , второе – корейские , третье – отечественного производства. Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery – разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ», – перечисляет эксперт.

Ефремов считает, что угонщики этих автомобилей таким образом восполняют дефицит запчастей на рынке. Тем более, сроки поставок комплектующих тоже увеличились. Поэтому чаще всего кража автомобилей «под заказ» приходится на машины корейского производства, включая Santa Fe и Sorento.

Также угоняют и некоторые премиальные модели из Китая, в отдаленных российских регионах тоже промышляют угоном «под заказ», констатирует Ефремов. Тем более что технически это не представляет сложностей – способов очень много. Поэтому не стоит надолго оставлять автомобиль без присмотра, это самая лучшая защита, резюмирует эксперт.

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Источник: lenta.ru