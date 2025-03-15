#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Taos
15 марта
В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире: известна цена
Кроссоверы Volkswagen Taos появились в продаже...
Интерьер Mitsubishi ASX
15 марта
В России неожиданно появился в продаже новый добротный японский кроссовер
Новые кроссоверы Mitsubishi ASX 2022 года можно...
Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль
15 марта
Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль
Эксперт Корнев перечислил недостатки...

Мы узнали причину массового угона в России «корейцев» и даже не удивились

Эксперт Ефремов рассказал, какие машины чаще всего угоняют в России

Самыми угоняемыми автомобилями в России в 2024 году стали Hyundai и Chery, всего за прошлый год в нашей стране угнано более 350 автомобилей. Об этом заявил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!
«В России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые, так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе – корейские, третье – отечественного производства. Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery – разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ», – перечисляет эксперт.

Ефремов считает, что угонщики этих автомобилей таким образом восполняют дефицит запчастей на рынке. Тем более, сроки поставок комплектующих тоже увеличились. Поэтому чаще всего кража автомобилей «под заказ» приходится на машины корейского производства, включая Santa Fe и Sorento.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Также угоняют и некоторые премиальные модели из Китая, в отдаленных российских регионах тоже промышляют угоном «под заказ», констатирует Ефремов. Тем более что технически это не представляет сложностей – способов очень много. Поэтому не стоит надолго оставлять автомобиль без присмотра, это самая лучшая защита, резюмирует эксперт.

Источник: lenta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
15.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0