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Фары потеют изнутри: эксперт раскрыл причины

Эксперт Родионов перечислил пять причин постоянного запотевания фар изнутри

Запотевание фар изнутри может указывать на серьезные проблемы, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Этот эффект говорит о нарушении герметичности детали, что в итоге влияет на ее долговечность и безопасность эксплуатации, пояснил он.

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Наличие конденсата в фарах грозит ухудшением качества освещения, снижением видимости, а также повышает риск коррозии отражателя, ведет к окислению контактов электрических соединений.

Нарушение герметичности фары может быть одной из основных причин появления конденсата. Также влияние оказывают и перепады температур снаружи и внутри осветительного прибора. Так, теплый воздух внутри фары конденсируется при ее охлаждении, из-за чего образуется запотевание.

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Также причиной может быть проблема с разъемами и проводами, которые могут быть недостаточно герметичны, поэтому внутрь фары может проникнуть вода. Наряду с этим на появление влаги влияет и несоблюдение технологии при ремонте фары, а также засор вентиляционных каналов.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
21.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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