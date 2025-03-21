Фары потеют изнутри: эксперт раскрыл причины
Запотевание фар изнутри может указывать на серьезные проблемы, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Этот эффект говорит о нарушении герметичности детали, что в итоге влияет на ее долговечность и безопасность эксплуатации, пояснил он.
Наличие конденсата в фарах грозит ухудшением качества освещения, снижением видимости, а также повышает риск коррозии отражателя, ведет к окислению контактов электрических соединений.
Нарушение герметичности фары может быть одной из основных причин появления конденсата. Также влияние оказывают и перепады температур снаружи и внутри осветительного прибора. Так, теплый воздух внутри фары конденсируется при ее охлаждении, из-за чего образуется запотевание.
Также причиной может быть проблема с разъемами и проводами, которые могут быть недостаточно герметичны, поэтому внутрь фары может проникнуть вода. Наряду с этим на появление влаги влияет и несоблюдение технологии при ремонте фары, а также засор вентиляционных каналов.
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Источник: «Российская газета»