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Фильм «Жига. На полной скорости» выходит в российский прокат

АВТОВАЗ стал официальным партнером нового кинофильма «Жига. На полной скорости»

Уж не знаем, какие скорости будет развивать Брэд Питт в новом фильме «F1», но теперь точно понимаем, где скорость будет полная. 27 марта 2025 года в прокат выходит новый российский фильм «Жига. На полной скорости», официальным партнером которого стал АВТОВАЗ. Фильм рассказывает о соревнованиях по дрифту, он снят киностудией «Олимп», а главные роли исполнили Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов и Павел Чинарев.

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«Сотрудничество с АВТОВАЗом — это показатель высокого уровня доверия. Жигули навсегда останутся частью культурного наследия нашей страны. Эта тема особенно близка и мне, ведь самые яркие воспоминания детства связаны с поездками на Жигулях с семьей по стране», – рассказала режиссер фильма Наталия Каленова.

Она добавила, что в России до сих пор не было ни одного фильма, посвященного дрифту, столь популярного сейчас и объединяющего людей разных возрастов и слоев, ведь «модификация старых Жигулей в спорткары доступна практически каждому».

В основе сюжета лежат приключения молодых героев, связанных с ВАЗ-2103 — семейной реликвией, которая вдохновляет главного героя стать гонщиком-дрифтером. АВТОВАЗ предоставил для съемок модель Lada Vesta SW Cross и спортивную версию Lada Vesta. По сообщению пресс-службы производителя, автомобили играют важную роль в сюжете, олицетворяя дух гонок и стремление к победе.

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Для АВТОВАЗа участие в таком проекте – большой маркетинговый ход. Автогигант активно участвует в автоспорте: заводская команда регулярно завоевывает призовые места в российских кольцевых гонках и ралли-рейдах, а собственно в дрифте известный пилот Аркадий Цареградцев проведет предстоящий сезон в фирменной ливрее дочернего вазовского бренда Lecar. Директор по маркетингу АВТОВАЗа Анна Курочкина выразила надежду, что новый фильм понравится зрителям и «вдохновит молодежь стать частью дружной семьи Lada».

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
22.03.2025 
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