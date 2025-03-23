Фантастический по дизайну автомобиль от создателя Джипов уйдет с молотка

На аукционе Mecum продадут единственный в мире 300-сильный родстер Excalibur RS

Уникальный родстер Excalibur RS выставят на аукционе Mecim, торги пройдут в середине мая текущего года.

Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, а его конструкция отсылает к проекту Excalibur, созданному в начале 1960-х промышленным дизайнером Бруком Стивенсом.

Excalibur RS

Он известен тем, что создал внедорожник Jeep Wagoneer. Отмечается, что разработка родстера завершилась только в 1990 годах. Пока неизвестно, какую сумму удастся выручить за такую шедевральную модель.

Стивенса по праву называют одним из главных авторитетов промышленного дизайна США, он работал в разных областях. В автомобилестроении он принимал участие в создании «хот-дог-мобиля» Wienermobile Оскара Майера, основателя компании по переработке мяса в США. Также Стивенс сотрудничал и с Harley-Davidson.

Интерьер Excalibur RS

Первой моделью Excalibur Брука Стивенса было купе Hawk, основанное на шасси Studebacker Lark и укомплектованное 300-сильным мотором V8 от Corvette. Работу над Excalibur Стивенс начал в 60-х годах, а закончил его создание в 90-х годах друг дизайнера – Робертом Шоу.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: mecum.com