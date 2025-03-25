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Автовладельцы рассказали, сколько тратят на ремонт автомобиля за год

CarMoney: 56,6% россиян отметили рост цен на услуги автосервиса на 10-20%

По данным исследования финтех-сервиса CarMoney, 40,5% российских автовладельцев за последний год потратили на плановый ремонт и техническое обслуживание своего автомобиля от 20 до 40 тысяч рублей.

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При этом лишь 5,4% автомобилистов уложились в сумму до 20 тысяч рублей.

Исследование, в котором приняли участие 3 тысячи автовладельцев, учитывало расходы на регулярное обслуживание и плановый ремонт без учета расходов на устранение повреждений после ДТП.

25,7% потратили на эти цели от 40 до 80 тысяч рублей, 19,2% – от 80 до 150 тысяч, а почти 10% (9,2%) – более 150 тысяч рублей.

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Что касается изменений в стоимости обслуживания, то 10,1% опрошенных отметили, что затраты на плановый ремонт и ТО остались на уровне прошлого года.

Для остальных участников опроса стоимость увеличилась. Так, 56,6% оценили рост в 10-20%, а около 9% – в 25% и более. Для 24,2% опрошенных рост стоимости составил 5-10%.

Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
25.03.2025 
Фото:Depositphotos
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