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НБКИ: средний размер автокредита в России в...

Средний размер автокредита в России резко снизился

НБКИ: средний размер автокредита в России в феврале 2025 года упал на 17,3%

Средний размер выданных автокредитов в феврале текущего года составил 1,23 млн рублей. Эти цифры стали самыми низкими с января 2023 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Относительно февраля 2024 года показатель февраля текущего года стал меньше на 17,3%. По сравнению с январем 2024 года он упал на 0,5%.

Средний размер выданных автокредитов оказался выше всего в Москве (1,64 млн рублей), Подмосковье (1,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,42 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,41 млн рублей) и ХМАО (1,36 млн рублей).

Сильнее всего средний размер автокредита упал в Самарской (-28,4%), Ульяновской (-24,1%) и Ростовской (-23,8%) областях.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: НБКИ

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
26.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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