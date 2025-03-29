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Южнокорейский автоконцерн инвестирует на свое развитие в США более $20 млрд
Трамп 2 апреля анонсирует новые дополнительные...

Южнокорейский автоконцерн инвестирует на свое развитие в США более $20 млрд

Трамп 2 апреля анонсирует новые дополнительные пошлины на автомобили

Президент США Дональд Трамп 2 апреля намерен обнародовать очередные изменения в тарифной политике страны, включая автоотрасль.

При этом глава Белого дома намекнул, что некоторым странам предоставят льготы. Параллельно с сообщением из американской администрации Hyundai анонсировал об инвестициях в экономику США.

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В Белом доме ясно дали понять, что бизнес-сообществу не стоит рассчитывать на дополнительные отсрочки, а планируемые пошлины будут высокими. Трамп убежден, что эти меры позитивно скажутся на состоянии национальной экономики.

В качестве примера Трамп привел соглашение с Hyundai – компания вложит на свое развитие на территории США 21 млрд. долларов. Порядка шести из этой суммы выделят на строительство нового сталелитейного предприятия в Луизиане с 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, южнокорейский производитель нарастит в США локальное производство электрокаров и гибридов.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
29.03.2025 
Фото:Unsplash
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