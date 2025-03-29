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Власти рассказали, что нужно для развития речного судоходства в России

В Госдуме предложили выделить субсидии на развитие речных перевозок по Волге

Развитие отрасли пассажирских перевозок по Волге могут способствовать выделенные Правительством РФ субсидии. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного пленарного заседания.

«У нас начинается навигация в апреле, буквально через несколько недель. Волга, замечательная река, более 3000 километров, 15 субъектов Российской Федерации объединяет, десятки миллионов людей живут на Волге, но она, увы, несудоходна в плане пассажирского транспорта, нет сообщений от субъекта в субъект», – подчеркнул спикер.
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Володин привел в пример положительный опыт Нижнего Новгорода и Казани, при этом председатель подчеркнул, что эти регионы для развития отрасли могут использовать собственные средства.

«А проблемы в других регионах настолько велики, что сами они не решат это, если не поддержит Правительство и не создаст условия для того, чтобы купить быстроходный речной транспорт на подводных крыльях. Сейчас начали выпускать «Валдаи», есть «Метеоры», но нет системы финансирования, дотаций, стимулирования, нет субсидирования перевозок», – констатирует Володин.

Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства, но судоходство в целом по России остается недостаточно развитым, резюмировал председатель Госдумы.

Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
29.03.2025 
Фото:АГН Москва
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