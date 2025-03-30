#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Михаэль Шумахер
30 марта
Состояние красного барона ухудшилось — стали известны новые подробности
Источник из близкого окружения Шумахера...
Шагающий экскаватор ЭШ‑100/100
30 марта
Стрела 100 м, ковш на 100 кубов — экскаватор-гигант с Урала
«За рулем» вспомнил интересные особенности...
Не поверите: наши Волги и «буханки» ценят за рубежом — по какой цене их продают
30 марта
Не поверите: наши Волги и «буханки» ценят за рубежом — по какой цене их продают
Эти автомобили РФ пользуются спросом и продают...

Состояние красного барона ухудшилось — стали известны новые подробности

Источник из близкого окружения Шумахера рассказал о критическом состоянии пилота

Состояние семикратного чемпиона мира по автогонкам международного чемпионата Формула-1 Михаэля Шумахера критическое. Такие заголовки появились на первых полосах зарубежных новостных СМИ.

Таблоиды ссылаются на слова репортера немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, его называют одним из наиболее близких людей к семье Шумахера.

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков
«Ситуация очень печальная», – с сожалением констатирует журналист.

С того момента, как 2013 году легендарный гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, семья спортсмена тщательно оберегает его покой. Известно, что на протяжении длительного времени Шумахер прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Никаких официальных заявлений о нынешнем состоянии пилота Ф-1 семья не дает.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Закончивший карьеру 56-летний гонщик является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших пилотов чемпионата за всю его историю. Шумахер неоднократно устанавливал рекорды во время чемпионатов: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также он занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.

Источник: dailymail.co.uk

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
30.03.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0