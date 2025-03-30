Состояние красного барона ухудшилось — стали известны новые подробности

Источник из близкого окружения Шумахера рассказал о критическом состоянии пилота

Состояние семикратного чемпиона мира по автогонкам международного чемпионата Формула-1 Михаэля Шумахера критическое. Такие заголовки появились на первых полосах зарубежных новостных СМИ.

Таблоиды ссылаются на слова репортера немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, его называют одним из наиболее близких людей к семье Шумахера.

Михаэль Шумахер

«Ситуация очень печальная», – с сожалением констатирует журналист.

С того момента, как 2013 году легендарный гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, семья спортсмена тщательно оберегает его покой. Известно, что на протяжении длительного времени Шумахер прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Никаких официальных заявлений о нынешнем состоянии пилота Ф-1 семья не дает.

Закончивший карьеру 56-летний гонщик является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших пилотов чемпионата за всю его историю. Шумахер неоднократно устанавливал рекорды во время чемпионатов: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также он занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.

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Источник: dailymail.co.uk