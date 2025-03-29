В России появился надежный и недорогой кроссовер Volkswagen по очень приятной цене

Российские дилеры предлагают новый Volkswagen Tacqua по цене от 2,5 млн рублей

Благодаря параллельному импорту в России появилась возможность купить современный немецкий кроссовер по приемлемой цене. Это Volkswagen Tacqua, который можно приобрести за 2 490 000 рублей.

Это предложение поступило от мультибрендового автосалона в Казани, который гарантирует отсутствие скрытых платежей при наличной оплате.

Volkswagen Tacqua

В комплектацию Volkswagen Tacqua входит множество современных функций, что делает его привлекательным выбором для покупателей. Среди основных характеристик можно выделить кондиционер, круиз-контроль, кожаную отделку салона, камеру заднего вида с парктрониками, цифровую приборную панель, мультимедиа с ЖК-тачскрином и навигацией. Также в комплектацию входит светодиодная оптика с автокорректором, электрообогрев боковых зеркал, люк и декоративная подсветка салона.

Несмотря на то, что Казань предлагает Tacqua по самой низкой цене, другие регионы также имеют свои предложения. Например, компания из Краснодара оценивает кроссовер под заказ в 2 500 000 рублей, а экземпляр из наличия – в 2 620 000 рублей. В Брянске за заказной Tacqua просят 2 500 000 рублей, но из наличия его стоимость составляет 2 650 000 рублей. В Воронеже аналогичный автомобиль также можно приобрести за 2 650 000 рублей, в то время как крупный сетевой дилер из Краснодара выставил цену в 3 090 000 рублей.

Volkswagen Tacqua

Все предлагаемые кроссоверы Volkswagen Tacqua оснащены одним и тем же двигателем – 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 113 л. с. Этот двигатель уже знаком многим любителям автомобилей концерна VAG и зарекомендовал себя как надежный и экономичный. Он работает в связке с классической шестиступенчатой автоматической трансмиссией, что обеспечивает плавное и комфортное вождение.

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Источник: Автоновости дня