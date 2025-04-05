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Волнистая линия разметки — удивитесь, но это было сделано намеренно

В Пенсильвании нанесли волнистые линии разметки, чтобы замедлить водителей

В небольшом городе Монтгомери (США, штат Пенсильвания) власти решили бороться с превышением скорости на жилых перекрестках необычным способом: они разрисовали дорогу волнистыми линиями.

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Это решение было принято после того, как улица Грейс-Лейн стала популярной объездной дорогой для водителей, стремящихся сократить время и быстро пересечь район.

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На этой улице водители часто превышали скорость, что создавало угрозу безопасности. В ответ на жалобы местных жителей городские власти и решили применить нестандартную тактику. Волнистые линии на дороге создают иллюзию того, что улица извилистая, побуждая автомобилистов снижать скорость.

Хотя водители могут игнорировать волнистые линии, в будущем на улице появятся пластиковые столбики-разделители, которые будут препятствовать их движению прямо, вынуждая сбавлять скорость. Этот шаг, по словам местных властей, должен сделать Грейс-Лейн менее привлекательной для тех, кто использует ее как путь объезда.

Источник, фото: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
05.04.2025 
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