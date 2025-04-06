В России появился новый надежный и богато оснащенный кроссовер Toyota по вменяемой цене

Новые кроссоверы Toyota Harrier предлагаются в России по цене от 3,2 млн рублей

На российском рынке появились новые кроссоверы Toyota Harrier, привезенные по схеме параллельного импорта. Цены на них стартуют от 3,2 миллиона рублей. Это значительно ниже, чем у Geely Monjaro, который в базовой комплектации стоит от 4 289 990 рублей. Для сравнения, аналогичный по размерам кроссовер Jaecoo J8 обойдется еще дороже – минимум 4 599 000 рублей.

Toyota Harrier

Наиболее выгодные предложения на Harrier поступают из Благовещенска, где компания готова привезти кроссовер под заказ за 3 157 130 рублей. Хотя комплектация не была уточнена, судя по представленным фотографиям, в этот ценовой диапазон входит множество полезных опций. Кроссовер будет оснащен тканевым салоном, люком в крыше, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и кожаным мультифункциональным рулем.

Toyota Harrier

Интересно, что в зависимости от региона и компании, предлагающей Toyota Harrier, цены могут варьироваться. Например, аналогичный кроссовер с кожаным салоном и более богатым оснащением можно приобрести за 3 680 000 рублей от компании из Владивостока.

В другой компании из Благовещенска цена составит 3 800 000 рублей. Однако стоит отметить, что на автомобили из наличия цены будут значительно выше: в Чите новый Harrier продается за 4 400 000 рублей, в Красноярске – за 4 999 000 рублей, а в Улан-Удэ – за 5 258 000 рублей.

Интерьер Toyota Harrier

Все версии Toyota Harrier, которые сейчас доступны на российском рынке, оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. Этот агрегат работает в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT и передним приводом, что обеспечивает хорошую экономию топлива и комфортную езду по городским и загородным маршрутам. Кроме того, в Россию также поступает гибридная версия модели, которая обещает еще более высокую эффективность и экологичность.

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Источник: Автоновости дня