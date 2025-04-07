Россия и Куба планируют запустить такси на базе автомобилей Москвич

Сергей Собянин рассказал о запуске такси на базе автомобилей Москвич на Кубе

Москва и Куба работают над проектом организации такси с использованием автомобилей Москвич, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что столица продолжает развивать сотрудничество с другими странами, включая Кубу. В рамках этого партнерства уже разрабатывается проект по запуску такси на базе Москвичей.

В ноябре 2024 года Дептранс Москвы объявил, что в рамках соглашения Кубе будет передана партия из 50 автомобилей Москвич, и планируется создание таксопарков в Гаване и Варадеро. Какая именно это будет модель, не уточняется.

На Кубе в сфере таксомоторного бизнеса работает три госкомпании.

По данным маркетингового агентства НАПИ, ежегодные расходы на содержание лифтбека Москвич 6 для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составят 503 тыс. рублей. При пробеге 20 тыс. км в год и сроке владения 3 года эксплуатационные затраты и амортизация для модели в комплектации Techno составят 1,5 млн рублей.

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Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram