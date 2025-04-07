Российские грузовики начнут оснащать полностью отечественной электроникой

Холдинг KMZ импортозаместит продукцию Bosch и ZF в тяжелых грузовиках КАМАЗ

Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к активной работе над созданием отечественных агрегатов и механизмов для тяжелых грузовиков КАМАЗ, призванных заменить продукцию таких гигантов, как Bosch и ZF Friedrichshafen.

Это масштабный проект, финансируемый в рамках федеральной программы поддержки разработки отечественной конструкторской документации для автомобилестроения, и его успешная реализация имеет стратегическое значение для всей российской экономики.

По словам управляющего директора KMZ Михаила Даниленко, на данный момент уже пройден важный этап: изготовлены опытные образцы ключевых компонентов. Сейчас они проходят интенсивные стендовые испытания, рассчитанные на подтверждение безотказности в течение не менее 500 часов.

После успешного завершения стендовых испытаний агрегаты будут интегрированы в электронные системы управления дизельными двигателями КАМАЗ, где пройдут аналогичные, столь же строгие проверки на надежность, также с минимальным показателем в 500 часов безотказной работы.

Завершение всех работ и начало серийного выпуска запланировано на конец 2025 года – амбициозный, но достижимый план, учитывая уже пройденный этап. Особое внимание в KMZ уделяют импортозамещению не только на уровне готовых агрегатов, но и на уровне используемых материалов и комплектующих.

По оценкам KMZ, потенциальный объем рынка для новых агрегатов составляет 3,5 тысячи изделий в год.

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Источник: РИА Новости