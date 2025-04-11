Американцы похвалили новую Lada Niva Sport

В США оценили новую Lada Niva Sport

Американские автомобильные журналисты сразу после премьеры Lada Niva Sport поделились своими впечатлениями о модели. Редактор сайта Motor1.com Кристофер Смит отметил, что это самый «старый-новый внедорожник», который до сих пор продается. Также он выразил мнение, что если бы машина была официально продавалась в США, то из-за доступной цены она была бы весьма популярна.

Также журналист отметил, что если бы Lada Niva Sport начали начали продавать в США, то на него не распространялись бы тарифные ограничения новой американской администрации.

Lada Niva Sport

Смит заметил, что по сравнению с базовой Lada Niva мощность внедорожника существенно выросла (с 83 до 122 л.с.), но динамика разгона до 100 км/ч не впечатляет.

Журналист похвалил новые бампера спереди и сзади, 17-дюймовые колеса и обновленный интерьер машины из-за спортивной отделки кресел и руля.

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Источник: Motor1.com