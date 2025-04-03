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Рестайлинг Niva Travel — новые изображения!

АВТОВАЗ запатентовал решетку радиатора обновленного внедорожника Niva Travel

Волжский автозавод продолжает патентовать детали обновленного экстерьера внедорожника Lada Niva Travel. Вслед за новыми фарами, права на которые были оформлены автогигантом в ноябре 2024 года, в базе Роспатента появилось изображение радиаторной решетки.

Патентные изображения новой решетки радиатора
Патентные изображения новой решетки радиатора
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Отметим, что опубликованные изображения, за исключением несущественных нюансов, совпадают с тем, что можно было видеть на концепте e-Niva, показанном Путину в Тольятти в январе 2025 года, а впервые продемонстрированного публике на ПМЭФ в июне 2024 года.

Концепт Lada e-Niva
Концепт Lada e-Niva

По информации «За рулем», «засвеченные» на электрическом концепте дизайнерские решения найдут применение на обычной Ниве Трэвел. Вместе с фарами и «грилем» автомобилю освежат и бамперы, а главным новшеством станет мотор.

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По предварительным данным, под капот обновленного внедорожника встанет дефорсированный с 122 до 90 л.с. (вероятно – с установкой 8-клапанной ГБЦ) вариант двигателя 1.8 Evo, применяющегося сейчас на Lada Vesta. Мощность движка для Нивы снижена с целью получения более высокого крутящего момента. Модернизированную Ниву Travel планируют запустить в серийное производство уже в 2025 году.

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Источник: Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
03.04.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-29