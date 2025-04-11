Названо условие полноценного восстановления российского авторынка

Эксперт Тюктеев: спрос на авто вырастет при снижении ключевой ставки до 15‑17 %

Надеяться на полноценное восстановление российского авторынка при нынешней рекордно высокой ключевой ставке Центробанка вряд ли можно, считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Ключевая ставка находится на уровне 21% с октября 2024 года. Жесткая денежно-кредитная политика регулятора, целью которой является в том числе охлаждение спроса граждан на займы, привела среди прочего к спаду в сегменте автокредитования, пояснил специалист.

По его мнению, заметного оживления на авторынке в России можно будет ожидать при снижении ставки до 15-17%. Это сделает рынок автокредитования более доступным и отвлечет часть денег с депозитов, пояснил Тюктеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Автостат»