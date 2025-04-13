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Надежный и богато оснащенный японский кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Honda Vezel продают в России по цене от 1,75 млн рублей

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На фоне роста цен на новые автомобили и доминирования китайских брендов, неожиданно появился конкурент – японский кроссовер Honda Vezel, предлагаемый по цене, значительно ниже, чем у многих китайских аналогов.

Цены на Honda Vezel варьируются в достаточно широком диапазоне – от 1 750 000 рублей до 3 350 000 рублей.

Honda Vezel
Honda Vezel
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Наиболее привлекательные предложения исходят от продавцов, работающих по схеме под заказ. Так, один из автосалонов на Дальнем Востоке (Приморье) предлагает леворульный Honda Vezel с довольно богатой комплектацией уже за 1 750 000 рублей. В эту сумму, судя по фотографиям, входит салон с отделкой эко-кожей, кожаный руль с красной прострочкой, кнопка запуска двигателя, электронный ручник и современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Интерьер Honda Vezel
Интерьер Honda Vezel

Другие предложения поступают из разных регионов России: Владивосток (праворульный вариант – 1 900 000 рублей), Кемерово (леворульный с включенной в стоимость пошлиной, логистикой и сборами – 2 058 000 рублей), а также Краснодар, Томск, Иркутск, Новокузнецк и Новосибирск. Наличие Honda Vezel также подтверждается в ряде городов, однако цены там значительно выше: во Владивостоке – 2 470 000 рублей, в Уссурийске – 2 900 000 рублей, а в Тюмени – и вовсе 3 350 000 рублей.

Сравнение с ценами на официально представленные китайские кроссоверы демонстрирует явное преимущество Honda Vezel. Например, Chery Tiggo 4 начинается от 2 290 000 рублей, Jetour X50 – от 1 990 000 рублей, а Changan CS35 Plus 2024 года – от 2 569 900 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 9
13.04.2025 
Фото:Honda
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