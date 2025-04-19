#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda XR-V
19 апреля
В России появилась возможность купить надежный японский кроссовер по цене Лады
Продажи кроссоверов Honda XR-V стартовали в...
Voyah Free
19 апреля
Рассекречена совершенно новая версия популярного в России кроссовера
Премьера Voyah Free нового поколения состоится...
Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
19 апреля
Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
В 2025 году на российском рынке появился новый...

Новая «пожарка» на базе Валдай 12

Показали новый пожарный автомобиль на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12

Рекомендуем
Автомобиль мечты: чего хотят россияне и что покупают на самом деле

Компания «Современные транспортные технологии» представила новый пожарный автомобиль на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12, который отличается маневренностью и компактными размерами, что позволяет ему работать в городских условиях. Пожарный автомобиль оснащен цистерной для воды объемом 2 куб. м и баком для пенообразователя на 140 л. Комбинированный насос позволяет использовать как обычные стволы с нормальным давлением, так и струи с тонким распылением.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Это помогает экономить воду, улучшая эффективность тушения, а также позволяет бороться с пожарами в высоких зданиях.

Надстройка выполнена из жаростойких и легких материалов, она вмещает пять человек в полном обмундировании.

Валдай 12 оснащен мощным дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л.с.) и 6-ступенчатой коробкой передач. Радиус разворота автомобиля всего 8,4 м, что позволяет работать в ограниченных пространствах, например в узких дворах и на складах.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В кабине водителя комфортное сиденье с подрессориванием, мультимедийная система и кондиционер.

Автомобили Валдай 12 также доступны в различных модификациях, включая фургоны, самосвалы, эвакуаторы, мусоровозы и многое другое.

Источник, фото: СТТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 8
19.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0