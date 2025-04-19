Новая «пожарка» на базе Валдай 12

Показали новый пожарный автомобиль на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12

Компания «Современные транспортные технологии» представила новый пожарный автомобиль на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12, который отличается маневренностью и компактными размерами, что позволяет ему работать в городских условиях. Пожарный автомобиль оснащен цистерной для воды объемом 2 куб. м и баком для пенообразователя на 140 л. Комбинированный насос позволяет использовать как обычные стволы с нормальным давлением, так и струи с тонким распылением.

Это помогает экономить воду, улучшая эффективность тушения, а также позволяет бороться с пожарами в высоких зданиях.

Надстройка выполнена из жаростойких и легких материалов, она вмещает пять человек в полном обмундировании.

Валдай 12 оснащен мощным дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л.с.) и 6-ступенчатой коробкой передач. Радиус разворота автомобиля всего 8,4 м, что позволяет работать в ограниченных пространствах, например в узких дворах и на складах.

В кабине водителя комфортное сиденье с подрессориванием, мультимедийная система и кондиционер.

Автомобили Валдай 12 также доступны в различных модификациях, включая фургоны, самосвалы, эвакуаторы, мусоровозы и многое другое.

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Источник, фото: СТТ