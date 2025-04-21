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Как выявить поддельное моторное масло при покупке: основные признаки

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Определить поддельное масло самостоятельно нелегко, но можно, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Что касается упаковки, то подделки похожи на оригинальный товар, однако есть отличия.

Так, ребра жесткости упаковки, крышка, голографические знаки не должны быть сделаны грубо. Если водитель долго покупает один и то же бренд масла, некоторые отличия можно заметить, рассказал эксперт.

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Далее нужно обратить внимание на логотип, фирменные шрифты, название бренда. Бывает, что у подделок теряется одна буква в названии, отсутствует какой-либо элемент в логотипе. То есть, по цветам, шрифтам все очень похоже на оригинал, но малозаметные отличия присутствуют.

Плохие подделки обычно более темного цвета, потому что подпольные производители используют более дешевую базовую жидкость.

У фальсификата будет резкий запах, у оригинального масла – более нейтральный.

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Подделки могут расслаиваться, оседать, а при низких температурах густеть и превращаться в неоднородную взвесь, отметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 27
21.04.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
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