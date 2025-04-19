В Россию привезли новейший лифтбек Mazda EZ-6: характеристики и цены

Дилер из Подмосковья выставил на продажу лифтбек Mazda EZ-6 за 5,3 млн рублей

На российском рынке автомобилей появился новый игрок, способный привлечь внимание не только своим дизайном, но и впечатляющими техническими характеристиками: лифтбэк Mazda EZ-6. Один из первых экземпляров этой модели, привезенный из Китая, уже выставлен на продажу в Подмосковье за внушительные 5,3 млн рублей.

Главное достояние этого автомобиля – его гибридная силовая установка, обеспечивающая заявленный пробег в 1300 км на одном баке бензина. Это достигается за счет сочетания 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, суммарная мощность которых составляет 218 л.с. В комплектации Range 200 Zhizun, представленной в России, запас хода на электротяге составляет 200 км.

Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 предлагает роскошный уровень комфорта и оснащения. В салоне – медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, сиденья с кожаной обивкой, акустическая система Sony с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша и атмосферная подсветка.

Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и задним приводом, что обеспечивает плавность хода и хорошую управляемость.

Интерьер Mazda EZ-6

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Источник: SpeedMe