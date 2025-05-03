Что за машина на фото? Не спешите с ответом!

В Сети всплыла фотография забытого седельного тягача Икарус-620-НИИАТ-А932

«Не дрова везешь!» – можно слышать иногда в салоне переполненного автобуса, если водитель позволяет себе резкие маневры или недостаточно сбрасывает скорость на ямах. Особенно, если сам автобус уже видал виды, не особо комфортен и готовится к списанию.

Но что, если автобус можно подготовить к «перерождению» и действительно возить на нем что-то вроде дров? Идея понятная и логичная: как правило, автобусы списывают куда раньше грузовиков.

Ведь у пассажирской техники есть требования по безопасности, которые на больших пробегах выдерживать все сложнее. Но в негодность-то приходит обычно как раз пассажирская часть автобуса: кузов, обивки, сиденья, поручни... А вот платформа – «еще походит»!

Икарус-620-НИИАТ-А932

Списанные автобусы часто превращали в грузовики на автотранспортных предприятиях: они работали «техничками», помогая своим молодым собратьям ремонтом и обслуживанием на маршрутах. Но был проект переоборудования автобуса в грузовик, которому прочили всесоюзный размах. Однажды на Орловский опытный завод «сверху» спустили соответствующее распоряжение.

И завертелось: завод разработал техдокументацию по переделке списанных автобусов Ikarus-620 в седельные тягачи. При снаряженной массе в 5,9 тонн такая машина могла работать с полуприцепами весом до 10,35 тонн. Опытный образец прошел испытания и был признан годным к эксплуатации.

Тягач получил название Икарус-620-НИИАТ-А932 и вполне был готов к запуску в новую жизнь. Документацию разослали по автотранспортным предприятиям, которые могли бы осуществлять такое переоборудование. Но... увы, если где-то и появлялись такие «грузобусы», они были исключительно штучным продуктом. Впрочем, были (и есть!) и другие «грузовики из автобусов» – смотрим видео!

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Источник: ПРО Технику