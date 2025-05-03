#
Техника ПобедыШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet 3000-Series
3 мая
В России продают редкий классический пикап: подробности и фото
Chevrolet 3000-Series 1954 года в отличном...
Опытный образец полноприводного ГАЗ-63 1944 года с временной кабиной американского Studebaker. Машина была рассчитана на 2000 кг груза, а при поездках по грунтовым дорогам – на 1500 кг. Серийный выпуск начали в 1948-м.
3 мая
Самый популярный трудяга СССР — такого ГАЗ-51 вы не видели
Самый массовый в истории СССР грузовик ГАЗ-51...
Возвращения этих автомобильных брендов россияне ждут больше всего
3 мая
Возвращения этих автомобильных брендов россияне ждут больше всего
Эксперт Целиков: россияне больше всего ждут...

Что за машина на фото? Не спешите с ответом!

В Сети всплыла фотография забытого седельного тягача Икарус-620-НИИАТ-А932

Рекомендуем
Мощный дизель, вечная коробка, просторный салон – ретротест знакомого, но очень редкого автобуса

«Не дрова везешь!» – можно слышать иногда в салоне переполненного автобуса, если водитель позволяет себе резкие маневры или недостаточно сбрасывает скорость на ямах. Особенно, если сам автобус уже видал виды, не особо комфортен и готовится к списанию.

Но что, если автобус можно подготовить к «перерождению» и действительно возить на нем что-то вроде дров? Идея понятная и логичная: как правило, автобусы списывают куда раньше грузовиков.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Ведь у пассажирской техники есть требования по безопасности, которые на больших пробегах выдерживать все сложнее. Но в негодность-то приходит обычно как раз пассажирская часть автобуса: кузов, обивки, сиденья, поручни... А вот платформа – «еще походит»!

Икарус-620-НИИАТ-А932
Икарус-620-НИИАТ-А932

Списанные автобусы часто превращали в грузовики на автотранспортных предприятиях: они работали «техничками», помогая своим молодым собратьям ремонтом и обслуживанием на маршрутах. Но был проект переоборудования автобуса в грузовик, которому прочили всесоюзный размах. Однажды на Орловский опытный завод «сверху» спустили соответствующее распоряжение.

И завертелось: завод разработал техдокументацию по переделке списанных автобусов Ikarus-620 в седельные тягачи. При снаряженной массе в 5,9 тонн такая машина могла работать с полуприцепами весом до 10,35 тонн. Опытный образец прошел испытания и был признан годным к эксплуатации.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Тягач получил название Икарус-620-НИИАТ-А932 и вполне был готов к запуску в новую жизнь. Документацию разослали по автотранспортным предприятиям, которые могли бы осуществлять такое переоборудование. Но... увы, если где-то и появлялись такие «грузобусы», они были исключительно штучным продуктом. Впрочем, были (и есть!) и другие «грузовики из автобусов» – смотрим видео!

Источник: ПРО Технику

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
03.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0