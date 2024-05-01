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Пассажирский полуприцеп? Был и такой! (видео)

В документальном видео показали редкие автобусы, разработанные ВКЭИ Автобуспром

Сегодня о проектах этого института знают только фанаты отечественной автобусной, троллейбусной и специальной техники, а ведь его стены породили немало интереснейших машин. Речь о ВКЭИ Автобуспром, и некоторые его творения вы все же можете помнить.

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Ведь именно в его экспериментальном цехе были созданы первые экземпляры почти всех будущих моделей Львовского автобусного завода – например, легендарный ЛАЗ-699 Турист и изящнейший междугородный лайнер ЛАЗ-Украина... Были и другие заказчики – скажем, городской ЛиАЗ-5256 тоже родом отсюда.

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Но есть и ныне почти забытые, хоть и весьма примечательные творения. Одно из таких – разработанный во второй половине 1980-х пассажирский... полуприцеп! Предполагалось, что буксировать его будет тягач на шасси ЗИЛ-130. Осваивать эту продукцию должен был Давыдовский завод сельхозмашин в Московской области.

Полуприцеп создавался для перевозки вахтовых бригад на отдаленные объекты. Прибывший на место полуприцеп в течение дня можно было использовать в качестве бытовки. Но кроме основной модели, было и несколько модификаций: например, передвижное кафе и спальный модуль... И это только одна из ярких страниц ВКЭИ Автобуспром, а таковых было множество. Смотрим!

Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
01.05.2024
Фото:YouTube
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