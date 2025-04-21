Стало известно, на сколько в России подорожал шиномонтаж

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В марте текущего года средний чек заказ-нарядов, включающий услугу шиномонтажа, составил 7219 рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, информируют аналитики международной сети автосервисов Fit Service.

В этом году водители начали менять зимние шины на летние раньше обычного, отметили эксперты. В марте отмечался резкий рост спроса на эту услугу в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах.

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Количество услуг шиномонтажа в марте было на 78% выше, чем за тот же период 2024 года, а в апреле на 15% ниже год к году.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 4
21.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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