Стало известно, на сколько в России подорожал шиномонтаж

Шиномонтаж в России за год подорожал на 12%

В марте текущего года средний чек заказ-нарядов, включающий услугу шиномонтажа, составил 7219 рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, информируют аналитики международной сети автосервисов Fit Service.

В этом году водители начали менять зимние шины на летние раньше обычного, отметили эксперты. В марте отмечался резкий рост спроса на эту услугу в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах.

Количество услуг шиномонтажа в марте было на 78% выше, чем за тот же период 2024 года, а в апреле на 15% ниже год к году.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Известия»