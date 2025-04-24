#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval локализует производство коробок передач в России
24 апреля
Haval локализует производство коробок передач в России
Компания Haval Motor наладит выпуск коробок...
На Кубани движение на новой трассе А-289 временно остановят
24 апреля
На Кубани движение на новой трассе А-289 временно остановят
На дороге А-289 от Краснодара до Крымского...
Премьера Lada пройдет в ОАЭ
24 апреля
Премьера Lada пройдет в ОАЭ
АВТОВАЗ представит основные направления...

Знакомый недорогой семейный кроссовер снова доступен в России: известны цены

В России в продаже появились новые Kia Sportage по цене от 2,65 млн рублей

Рекомендуем
ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссоверы Kia Sportage. Дешевле всего новый Sportage обещает привезти под заказ компания из Владивостока. За 2 650 000 рублей можно заказать кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и 6-ступенчатой АКП, на 20 тысяч дороже обойдется версия с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором.

У обоих автомобилей светлый кожаный салон, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и множество других опций.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Всего на российском рынке в продаже есть несколько сотен Kia Sportage, среди прочих предлагается версия с 2,0-литровым 236-сильным мотором. Все эти Sportage переднеприводные. Версия с полным приводом даже при покупке под заказ стоит от 3 200 000 рублей.

Кроссовер из наличия обойдется подороже. Новые Kia Sportage в разных комплектациях и с разными моторами доступны в ряде российских городов.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 13
24.04.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32