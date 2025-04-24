Знакомый недорогой семейный кроссовер снова доступен в России: известны цены

В России в продаже появились новые Kia Sportage по цене от 2,65 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссоверы Kia Sportage. Дешевле всего новый Sportage обещает привезти под заказ компания из Владивостока. За 2 650 000 рублей можно заказать кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и 6-ступенчатой АКП, на 20 тысяч дороже обойдется версия с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором.

У обоих автомобилей светлый кожаный салон, мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и множество других опций.

Kia Sportage

Всего на российском рынке в продаже есть несколько сотен Kia Sportage, среди прочих предлагается версия с 2,0-литровым 236-сильным мотором. Все эти Sportage переднеприводные. Версия с полным приводом даже при покупке под заказ стоит от 3 200 000 рублей.

Кроссовер из наличия обойдется подороже. Новые Kia Sportage в разных комплектациях и с разными моторами доступны в ряде российских городов.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Kia Sportage

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Источник: «Автоновости дня»