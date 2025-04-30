#
80 лет ПобедеДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ-67Б и Willys MB – однополчане и ветераны Великой Отечественной войны.
30 апреля
Военные ГАЗ-67 и Willys MB — союзники и соперники
Эксперт Канунников сравнил главные командирские...
Концепты нового Nissan Xterra
30 апреля
Nissan возродит свой старейший внедорожник
Компания Nissan планирует возродить недорогой...
В Мособласти появится больше дорожек для пешеходов
30 апреля
В Мособласти появится больше дорожек для пешеходов
В Подмосковье вдоль региональных трасс построят...

Nissan возродит свой старейший внедорожник

Компания Nissan планирует возродить недорогой рамный внедорожник Xterra

Рекомендуем
Какую машину выгодно купить этой весной

Автопроизводитель Nissan планирует возродить модель внедорожника Xterra. Она выпускалась с 1999 по 2015 год и продавалась на североамериканском рынке. В основе модели лежала платформа пикапа Frontier.

Машина выделялась отсутствием излишеств, что сделало ее популярной.

Автомобиль сняли с производства после того, как компания решила переориентироваться на выпуск кроссоверов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Концепты нового Nissan Xterra
Концепты нового Nissan Xterra

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Известно, что будущая модель станет среднеразмерным гибридным внедорожником. Когда начнется выпуск обновленного Nissan Xterra, пока не известно.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Carscoops.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 19
30.04.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0