Nissan возродит свой старейший внедорожник

Компания Nissan планирует возродить недорогой рамный внедорожник Xterra

Автопроизводитель Nissan планирует возродить модель внедорожника Xterra. Она выпускалась с 1999 по 2015 год и продавалась на североамериканском рынке. В основе модели лежала платформа пикапа Frontier.

Машина выделялась отсутствием излишеств, что сделало ее популярной.

Автомобиль сняли с производства после того, как компания решила переориентироваться на выпуск кроссоверов.

Концепты нового Nissan Xterra

Известно, что будущая модель станет среднеразмерным гибридным внедорожником. Когда начнется выпуск обновленного Nissan Xterra, пока не известно.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: Carscoops.com