Новейший электрический родстер: высокая скорость и доступная цена

JMEV 01: электрический родстер с разгоном от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды

В Китае представлен электрический родстер JMEV 01, ранее известный как SSC SC-01, стоимостью 31 535 долларов. Автомобиль разработан Tianjin Gongjiangpai Auto Technology с поддержкой Xiaomi, которая вложила значительные средства в проект.

Модель оснащена двумя электродвигателями общей мощностью 320 кВт (429 л.с.), что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды и обеспечивает запас хода в 500 км по циклу CLTC.

Производство стартовало на заводе JMEV в Наньчане после получения лицензии в январе 2025 года, хотя первоначально планировалось начать продажи спорткара в конце 2023 года.

JMEV 01 (SSC SC-01)

JMEV 01 представляет собой компактный двухдверный родстер размерами 4106 х 1830 х 1170 мм и с колесной базой 2503 мм. Общая масса автомобиля составляет 1365 кг, что стало возможным благодаря использованию трубчатой рамы, а центр тяжести расположен на высоте 380 мм.

Дизайн родстера вдохновлён автомобилями Ferrari, с крупными воздухозаборниками, открытыми фарами и круглыми задними фонарями. В частях, отвечающих за управляемость, используются регулируемые амортизаторы гоночного уровня и алюминиевые рычаги подвески. Диаметр тормозных дисков — 360 мм. Шины 245/40 ZR18 установлены на облегченные диски из алюминия и магния, вес которых составляет 5,9 кг.

Интерьер JMEV 01 отличается минимализмом: в салоне отсутствуют большие экраны. Установлены два спортивных кресла из углеродного волокна с боковой поддержкой, D-образный руль и ЖК-панель приборов.

JMEV 01 (SSC SC-01)

Управление кондиционером производится с помощью физических кнопок на центральной консоли, а дополнительные элементы управления находятся на потолке.

Аккумулятор ёмкостью 60 кВт∙ч, произведенный компанией CALB, позволяет заряжать батарею с 30% до 80% всего за 36 минут.

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Источник: CarNewsChina