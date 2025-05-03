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Toyota продолжает зарабатывать миллиарды в России, несмотря на уход: в чем секрет?

Чистая прибыль Toyota на российском рынке выросла до 2,46 млрд рублей

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Уход западных брендов с российского рынка после 2022 года стал знаковым событием. Однако история Toyota демонстрирует, что даже полный отказ от поставок новых автомобилей не означает окончательного обрыва поставок.

Финансовый отчет Toyota Motor по РСБУ за 2024 год раскрывает поразительные цифры: чистая прибыль выросла до 2,46 млрд рублей, увеличившись более чем в два с половиной раза по сравнению с 2023 годом. Выручка также показала внушительный рост на 13,5%, достигнув 7,2 млрд рублей. Эти результаты особенно впечатляют, учитывая, что с 2022 года компания прекратила поставки новых автомобилей в Россию.

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Как же Toyota добивается таких показателей в условиях полного отсутствия новых продаж? Ответ кроется в стратегии, ориентированной на послепродажное обслуживание.

Компания продолжает активно обеспечивать российский рынок запчастями для гарантийного и сервисного обслуживания своих автомобилей. Это огромный сегмент, учитывая популярность Toyota в России и большое количество автомобилей бренда, уже находящихся в эксплуатации.

В марте 2025 года Telegram-канал Mash сообщил, что с 9 по 12 февраля Toyota провела в Дубае закрытую конференцию для российских дилеров.

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На встрече присутствовали десятки директоров и собственников автодилерских холдингов, которым оплатили перелёты бизнес-классом и предложили подписать соглашения о неразглашении. Представители Toyota принесли извинения за резкое сворачивание бизнеса в России и заявили о намерении вернуться на рынок, как только политическая ситуация стабилизируется.

Источник: Авто Mail.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
03.05.2025 
Фото:Unsplash
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