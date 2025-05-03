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Geely объявила рекордные скидки на свои автомобили

Geely Coolray подешевел до 670 тысяч рублей на китайском рынке

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Китайский автопроизводитель Geely вступил в ожесточенную ценовую войну, предложив своим клиентам беспрецедентные скидки на широкий модельный ряд. Акция, стартовавшая совсем недавно, продлится всего неделю – до 5 мая, и уже сейчас вызывает огромный ажиотаж на рынке.

Geely предоставляет прямую скидку от производителя, размер которой варьируется от 4 до 17 тысяч юаней (от 550 до 2330 долларов США). Дилеры Geely также готовы предложить дополнительные скидки, достигающие внушительных 53 тысяч юаней (7265 долларов США). Таким образом, общая экономия для покупателя может составлять до 9595 долларов!

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Благодаря сочетанию скидки от производителя и дилерской программы, цена на Geely Emgrand снизилась до всего 6700 долларов США. Компактный кроссовер Coolray теперь доступен за 8200 долларов США (670 тысяч рублей).

Скидки коснулись и более крупных кроссоверов. Atlas теперь можно приобрести за 11 350 долларов США, а Okavango – за 15 000 долларов США.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 9
03.05.2025 
Фото:Geely
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