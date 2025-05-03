В России начался прием заказов на новый экономичный кроссовер Renault

Новый Renault Symbioz 2025 можно заказать в России по цене 5,8 млн рублей

Российский авторынок пополнился ярким европейским представителем – Renault Symbioz 2025. Этот стильный городской кроссовер, рожденный на испанском заводе в Вальядолиде, уже доступен для предзаказа по цене 5,8 миллиона рублей.

Сердцем Renault Symbioz является самозаряжающаяся гибридная система. В ее состав входит 1,6-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная мощность которых составляет 145 л.с.

Renault Symbioz 2025

Это не рекордные показатели для современного кроссовера, но, учитывая заявленный расход топлива всего 4,7 литра на 100 км в смешанном цикле, можно говорить о достаточно высокой эффективности. Однако емкость батареи в 1,2 кВтч ограничивает возможности чисто электрического пробега – он будет достаточно скромным, подходящим лишь для коротких городских поездок.

Интерьер Renault Symbioz 2025

В комплектации Techno, предлагаемой на российском рынке, Renault Symbioz демонстрирует достойный набор современных технологий. Покупатели получают панорамную крышу, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В оснащение входят системы мониторинга слепых зон, удержания полосы и другие помощники.

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Источник: SpeedMe