Феррари в натуральную величину против других болидов Ф-1 – видео!

На Гран-при Майами прошла гонка машин Формулы-1 из конструктора Lego

Прошедший в минувший уик-энд Гран-при Майами в этот раз, кажется, всеми силами старался опровергнуть свою репутацию не самого увлекательного этапа Формулы-1. Созданию своеобразного вайба Флориды было подчинено все, от торгов за раритетный Porsche 911 Carrera 4 в комплекте с винтажным гардеробом, до гигантской розовой фуры, что везла победителей гонки на подиум... Но до этого была еще одна гонка – на машинах из конструктора Lego!

Заметьте, не на машинках, а именно на машинах – в натуральную величину. Например, чтобы воссоздать прошлогодний болид Ferrari SF-24 в масштабе 1:1 (уже есть такой же, но 1:8), мастерам из компании BrickVision в сотрудничестве с Lego Italy пришлось потратить 562 000 деталей Lego! На проектирование ушло 100 часов, а на сборку – 1200 часов работы!

Как вы убедитесь из видео ниже, в ходе гонки эти старания были изрядно попраны ввиду проснувшейся жажды скорости. Впрочем, она-то как раз была невелика: электрическое шасси, на которых покоятся эти машины, позволяет развивать что-то около 10-15 км/ч. Но и этого оказалось достаточно, чтобы события приняли серьезный оборот. В кадр попали полностью воссозданные из Лего болиды Ferrari, Mercedes-Benz, Alpine и Williams, в каждый из которых поместились оба пилота каждой из команд.

В финале американского уик-энда Джордж Рассел из Mercedes-Benz, приехавший на подиум в основной гонке, сказал, что ездить на машинах из Лего ему понравилось даже больше, чем на настоящих. Кстати, в лего-заезде, судя по видео, выиграла Alpine, а вот реальные старты закончились иначе: в спринте победу одержал Ландо Норрис, а в основной гонке – его партнер по McLaren Оскар Пиастри.

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Источник: Stanizlavsky, Brickvision