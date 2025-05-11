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Toyota привнесла важное изменение в линейку Corolla: подробности

Все Toyota Corolla в Японии станут гибридными и будут стоит от 1,3 млн рублей

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Компания Toyota презентовала в Японии обновленную серию автомобилей Corolla и сообщила о значительном изменении: все будущие модели Corolla на японском рынке будут только в гибридном исполнении.

Новые Corolla оборудованы гибридной системой с 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 72 кВт. Переднеприводная версия имеет электродвигатель мощностью 70 кВт, а полноприводная дополнительно оснащена задним электродвигателем мощностью 30 кВт.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
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Среди обновлений можно отметить наличие передних и задних видеорегистраторов с функцией записи, а также цифрового ключа, который стал стандартом для всех моделей. Также Toyota существенно улучшила системы помощи водителю, добавив мониторинг слепых зон, поддержку безопасного выхода и помощь при парковке.

Для моделей G, как седан, так и универсал, предусмотрены светодиодные противотуманки и новые 16-дюймовые легкосплавные диски, в то время как базовая модель X всё еще использует 15-дюймовые стальные диски с колпаками. Все версии оборудованы передними и задними светодиодными фонарями. Стартовая цена для Corolla Hybrid X составляет 15 700 долларов, в то время как топовая версия Corolla Sport E-Four Special Edition Touring Car стоит 23 600 долларов.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 350
11.05.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+19