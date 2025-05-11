Toyota привнесла важное изменение в линейку Corolla: подробности

Все Toyota Corolla в Японии станут гибридными и будут стоит от 1,3 млн рублей

Компания Toyota презентовала в Японии обновленную серию автомобилей Corolla и сообщила о значительном изменении: все будущие модели Corolla на японском рынке будут только в гибридном исполнении.

Новые Corolla оборудованы гибридной системой с 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 72 кВт. Переднеприводная версия имеет электродвигатель мощностью 70 кВт, а полноприводная дополнительно оснащена задним электродвигателем мощностью 30 кВт.

Toyota Corolla

Среди обновлений можно отметить наличие передних и задних видеорегистраторов с функцией записи, а также цифрового ключа, который стал стандартом для всех моделей. Также Toyota существенно улучшила системы помощи водителю, добавив мониторинг слепых зон, поддержку безопасного выхода и помощь при парковке.

Для моделей G, как седан, так и универсал, предусмотрены светодиодные противотуманки и новые 16-дюймовые легкосплавные диски, в то время как базовая модель X всё еще использует 15-дюймовые стальные диски с колпаками. Все версии оборудованы передними и задними светодиодными фонарями. Стартовая цена для Corolla Hybrid X составляет 15 700 долларов, в то время как топовая версия Corolla Sport E-Four Special Edition Touring Car стоит 23 600 долларов.

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Источник: ITHome