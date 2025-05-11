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Запас хода 1600 км и расход 4 л на 100 км — новый технологичный и недорогой седан

Geely представила Galaxy Starshine 8 в 7 комплектациях с ценой от 1,4 млн рублей

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Компания Geely представила новый гибридный седан Galaxy Starshine 8, который доступен в семи комплектациях, цена варьируется от 17 400 до 22 900 долларов.

Автомобиль превышает размеры Honda Accord, имея габариты 5018×1918×1480 мм и колёсную базу 2928 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,25Cd, а масса модели колеблется от 1760 до 1908 кг в зависимости от версии.

Galaxy Starshine 8
Galaxy Starshine 8
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Galaxy Starshine 8 предлагается с двумя гибридными системами: Thor EM-P и Thor EM-i, обеспечивающими запас хода 1500 и 1600 км соответственно. В варианте EM-P используется 1,5-литровый турбомотор мощностью 120 кВт (161 л.с.), а также электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л.с.), что обеспечивает приемлемый расход топлива в 3,67 л/100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,49 секунды, а батарея на 18,4 кВт·ч обеспечивает 130 км пробега на электричестве.

Galaxy Starshine 8
Galaxy Starshine 8

Версия EM-i предлагает 1,5-литровый двигатель на 82 кВт (110 л.с.) и более мощный электромотор на 175 кВт (211 л.с.). Этот вариант потребляет 3,43 л/100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9–8,4 секунды. Запас хода на электротяге варьируется от 60 до 130 км в зависимости от емкости батареи.

Пять комплектаций Galaxy Starshine 8 оснащены продвинутыми системами безопасности, включая лидар и радары, способные поддерживать парковку в 300 сценариях и выполнять экстренное торможение при скорости до 90 км/ч. Базовые версии имеют более скромные системы помощи.

Интерьер Galaxy Starshine 8
Интерьер Galaxy Starshine 8

Салон автомобиля оформлен в Т-образном стиле с 10,2-дюймовой приборной панелью и 15,4-дюймовым центральным экраном на базе системы Flyme Auto. Также доступен проекционный экран AR-HUD на 25,6 дюйма, поддержка голосового ассистента, обновления ПО по воздуху и беспроводная зарядка. Внутри предусмотрено 30 мест для хранения и объемный багажник на 405 литров.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 696
11.05.2025 
Фото:CarNewsChina
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