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Honda прогнозирует рекордное падение прибыли из-за тарифов Трампа

Honda объявила о падении прибыли на 59% до 500 млрд иен из-за пошлин Трампа

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Компания Honda Motor прогнозирует сильное снижение своей прибыли на 59% в текущем финансовом году из-за последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа.

В результате, японский производитель решил замедлить реализацию своего плана по созданию цепочки поставок электромобилей в Канаде, учитывая неопределенность, связанную с новыми тарифами.

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Ожидается, что в финальном итоге этого года, который завершится в марте 2026 года, прибыль Honda составит 500 миллиардов иен (около 3,38 миллиарда долларов), что значительно ниже 1,21 триллиона иен, полученного в предыдущем финансовом году.

Первый этап мероприятий по развитию производства электромобилей в Канаде будет приостановлен приблизительно на два года.

Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
14.05.2025 
Фото:Unsplash
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