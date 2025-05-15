В Россию вернулся неубиваемый японский седан с богатым оснащением: известна цена

Honda Accord снова в России: цены на новые седаны стартуют от 2,69 млн рублей

Седан Honda Accord, ранее официально продававшийся в России до 2015 года, сейчас привозится в страну по схемам альтернативного импорта. В настоящее время на рынке представлено более десяти таких автомобилей, причем цены на них начинаются от 2 690 000 рублей.

Китайские седаны аналогичного класса, предложенные на российском рынке, имеют более высокие цены. Например, базовая версия Chery Arrizo 8 2024 года стоит минимум 2 900 000 рублей, а новый Geely Emgrand обойдется минимум в 3 357 990 рублей.

Honda Accord

Самый выгодный вариант покупки Honda Accord – под заказ. Санкт-Петербургская компания по автоимпорту предлагает доставить данный седан «под полную пошлину» за те же 2 690 000 рублей. Хотя комплектация не указана, судя по фотографиям, это будет или топовая, или околотоповая версия с цифровой панелью, мультимедийной системой с крупным дисплеем и панорамной крышей.

Частные мультибрендовые автосалоны из Москвы и Владивостока могут предложить аналогичный Accord под заказ за 3 000 000 рублей. В Краснодаре и Воронеже цены на подобные автомобили составляют 3 300 000 и 3 400 000 рублей соответственно, а в Перми доставка обойдется уже минимум в 3 750 000 рублей.

Honda Accord

Среди автомобилей, доступных сразу, самый дешевый Honda Accord находится в Москве, где его цена составляет 3 945 000 рублей при менее богатой комплектации с тканевыми сиденьями. В Подмосковье и Благовещенске машины с кожаным салоном предлагаются за 4 200 000 рублей.

Все перечисленные модели имеют под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л.с., работающий в паре с вариатором. Более мощную 2,0-литровую версию с 252 л.с. и 9-ступенчатым автоматом можно заказать в Благовещенске за 3 255 000 рублей.

Интерьер Honda Accord

В феврале Honda Accord вошел в пятерку самых надежных автомобилей с оптимальным соотношением цены и качества, уступив лишь Honda Civic, Toyota Corolla и Mazda 3.

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Источник: Автоновости дня