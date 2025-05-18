Вышла обновленная версия хорошо оснащенного и просторного кроссовера

Jeep представил обновленный Grand Cherokee с улучшенным интерьером и дизайном

На рынке США был представлен обновленный Jeep Grand Cherokee 2026 года. Новая версия обещает улучшения, которые помогут ей занять прочные позиции в сегменте премиальных SUV.

Внутренний интерьер Grand Cherokee 2026 был значительно переработан: управление климат-контролем стало более удобным, кнопки были скомпонованы по-другому, а приборная панель приобрела более стильный и квадратный вид.

Jeep Grand Cherokee 2026

Также изменился и внешний вид: решетка радиатора и элементы освещения получили новый дизайн, который создает индивидуальность модели. В линейку входят как двух-, так и трёхрядные версии, а также гибридная модификация 4xe. После снижения цен в 2025 году, производитель планирует лишь небольшое увеличение стоимости. Более подробная информация о новинке будет представлена позже.

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Источник: 32cars