Вышла обновленная версия хорошо оснащенного и просторного кроссовера
На рынке США был представлен обновленный Jeep Grand Cherokee 2026 года. Новая версия обещает улучшения, которые помогут ей занять прочные позиции в сегменте премиальных SUV.
Внутренний интерьер Grand Cherokee 2026 был значительно переработан: управление климат-контролем стало более удобным, кнопки были скомпонованы по-другому, а приборная панель приобрела более стильный и квадратный вид.
Также изменился и внешний вид: решетка радиатора и элементы освещения получили новый дизайн, который создает индивидуальность модели. В линейку входят как двух-, так и трёхрядные версии, а также гибридная модификация 4xe. После снижения цен в 2025 году, производитель планирует лишь небольшое увеличение стоимости. Более подробная информация о новинке будет представлена позже.
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Источник: 32cars