В России возродят национальную систему краш-тестов

В России планируют запустить рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP

Работы над перезапуском российского национального рейтинга безопасности автомобилей Russian New Car Assessment Program (RuNCAP) активизируют после перерыва, вызванного пандемией и изменениями в российском авторынке за последние три года, сообщили в пресс-службе Ассоциации автомобильных инженеров России. Эта организация работает над RuNCAP совместно с Росстандартом.

Программа предполагает оценку эффективности действия системы автоматического экстренного торможения и проверку безопасности автомобилей в краш-тестах.

Тестировать машины можно будет на базе Центра испытаний ФГУП «НАМИ», сообщил его руководитель Денис Загарин. По мнению главы Росстандарты Антона Шалаева, RuNCAP необходимо воссоздать с учетом появления множества новых игроков на отечественном авторынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба Ассоциации автомобильных инженеров России