В России появился новый недорогой кроссовер Volkswagen: комплектации и цены

В РФ стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Roc по цене от 2,7 млн рублей

На российском рынке начал официально продаваться новый относительно недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc. этот компактный паркетник можно приобрести на популярных сайтах объявлений по цене от 2 700 000 рублей.

Для сравнения, аналогичный китайский Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей, а Changan Uni-S – от 2 899 900 рублей. Компания из Перми предлагает базовую комплектацию T-Roc за 2 700 000 рублей. Судя по презентационным фотографиям, внутри кроссовера используется эко-кожа, имеется кожаный мульти-руль, медиасистема с большим сенсорным экраном, цифровая приборная панель, кнопка запуска и панорамная крыша.

Volkswagen T-Roc

В Благовещенске стоимость аналогичного T-Roc составляет 2 716 133 рубля (по текущему курсу), а в Томске доступны две версии с черной крышей по ценам 3 030 000 и 3 148 000 рублей. В Москве T-Roc предлагается за 3 650 000 рублей, максимальная комплектация включает спортивные сиденья и комплекс дополнительных опций, таких как бесключевой доступ и климат-контроль.

Кроме того, в районе Санкт-Петербурга можно найти T-Roc ценой 3 777 000 рублей в богатой комплектации R-Line, с такими опциями, как матричные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

Все представленные автомобили оснащены 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, а также передним приводом.

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Источник: Автоновости дня