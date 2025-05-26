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Скидки на китайские машины в РФ уже составляют 20% и больше

«Авито Авто»: средние скидки на китайские машины выросли до 730 тыс. рублей

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В апреле текущего года в России значительно выросли скидки на новые автомобили, особенно на китайские марки. По данным «Авито Авто», средняя скидка на китайский автомобиль составила 21% от цены, или около 730 тыс. рублей. На российские машины скидка составила 19% (330 тыс. рублей).

Новые машины из ЕС, Южной Кореи, Японии и США подорожали на 7% (средняя цена – 6,85 млн рублей), а китайские и российские авто подешевели на 2,7% и 1% соответственно. По числу объявлений лидировали машины брендов Lada, Geely, Chery, Haval и Changan.

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Россиян больше всего интересовали модели стоимостью от 2,5 до 3,5 млн рублей, где лидерами стали Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и Haval H3.

Предложение новых китайских авто на рынке РФ продолжает расти (+ 12,8% относительно марта). Доля сегмента 1,5–2,5 млн рублей составила 22,7%, а наиболее востребованными среди них оказались Lada Vesta, Haval Jolion и Lada Vesta Cross.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
26.05.2025 
Фото:Depositphotos
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