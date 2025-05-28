В России появится новая автомобильная марка
В России ожидается появление новой автомобильной марки – Аврора
ГАЗель и Соболь, которые выпускает Горьковский автозавод, теперь будут только грузовыми. Пассажирские модели семейства NN могут начать производить под отдельной маркой. Один из возможных вариантов ее названия – Аврора. Но пока окончательного решения автопроизводитель по этому поводу не принял.
Компактный микроавтобус предназначен как для семейного отдыха, так и для бизнеса. Его можно эксплуатировать в любых городских пространствах.
Новинку отличают простота в управлении, экономичность и надежность двигателя, а также просторный салон с возможностью различной компоновки сидений.
ГАЗель NN
Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.
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Источник: Quto
Фото:ГАЗ
28.05.2025
Фото:ГАЗ
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