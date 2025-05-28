Нужно поддерживать своих производителей, но граница между «своим» и «чужим» все еще размыта

Путин призвал закрыть лазейки, мешающие развитию отечественного производства

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости устранить возможности для обхода российских производителей при поставках оборудования иностранными компаниями. По его словам, если существуют пути, позволяющие обойти национального поставщика, их следует перекрыть – даже если это приведет к незначительному удорожанию. Он отметил, что на первом этапе государство должно взять на себя дополнительные расходы, чтобы поддержать становление собственной промышленности.

Президент добавил, что закрыть такие лазейки несложно, и это не нарушает правила ВТО. В противном случае, подчеркнул Путин, страна рискует остаться без собственной производственной базы.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Президент прав, когда говорит, что нужно поддерживать отечественного производителя. Но водораздел между нашим, не нашим, не очень нашим и как бы нашим оборудованием слишком широк, слишком размыт. То же самое с качеством этого оборудования, с номенклатурой, с ценами и даже с откатами по его закупкам и поставкам.

По многим позициям своего просто нет. Либо качество и функционал не выдерживают критики. Измерительное оснащение – сплошь импортное. И получается очень комично, когда приезжаешь на завод (частный, государственный, выкупленный у ушедших), а там оснащение Kuka, Fanuc, Bosch, Mitsubishi, Siemens, EMAG, OttoJunker и сотен других компаний, имена которых непосвященным мало что говорят. Плюс бесконечный Китай.

– Откуда дровишки?

– Ну… Есть пути-возможности. Только фотографируйте так, чтобы логотипы в кадр не попали!

Приезжаешь через полгода – и? То же оборудование, да еще и новое вдобавок, но с заклеенными брендами – чтобы лишних вопросов не задавали. Потому что другого нет.

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Источники: «Интерфакс», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram