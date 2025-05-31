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Фургоны Mercedes-Benz вернулись в Россию

Компания АО «МБ Рус» возобновила продажи фургонов Mercedes Sprinter на рынке РФ

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Компания АО «МБ Рус» сообщила о возобновлении продаж в России грузовых фургонов Mercedes Sprinter. Сейчас в наличии есть несколько экземпляров авто, доступных в различных конфигурациях. В дальнейшем возможно расширение модельного ряда.

Первая партия фургонов уже поступила на склад в Москве. Автомобили прошли все необходимые процедуры, включая растаможку, и готовы к постановке на учет в ГАИ.

Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter

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При отсутствии требуемой модификации возможно оформить предзаказ. Уточняется, что предлагаемые фургоны выпущены не для рынка КНР.

Цены на автомобили начинаются от 12 800 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 3
31.05.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz Sprinter  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, машина идет мягко, но на долго ходовой не хватает. Машина абсолютно не устойчива к коррозии, очень много рыжиков, закрашивали, но толку нет.
+2