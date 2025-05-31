Фургоны Mercedes-Benz вернулись в Россию

Компания АО «МБ Рус» возобновила продажи фургонов Mercedes Sprinter на рынке РФ

Компания АО «МБ Рус» сообщила о возобновлении продаж в России грузовых фургонов Mercedes Sprinter. Сейчас в наличии есть несколько экземпляров авто, доступных в различных конфигурациях. В дальнейшем возможно расширение модельного ряда.

Первая партия фургонов уже поступила на склад в Москве. Автомобили прошли все необходимые процедуры, включая растаможку, и готовы к постановке на учет в ГАИ.

Mercedes-Benz Sprinter

При отсутствии требуемой модификации возможно оформить предзаказ. Уточняется, что предлагаемые фургоны выпущены не для рынка КНР.

Цены на автомобили начинаются от 12 800 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

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Источник: Quto