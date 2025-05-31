Фургоны Mercedes-Benz вернулись в Россию
Компания АО «МБ Рус» возобновила продажи фургонов Mercedes Sprinter на рынке РФ
Компания АО «МБ Рус» сообщила о возобновлении продаж в России грузовых фургонов Mercedes Sprinter. Сейчас в наличии есть несколько экземпляров авто, доступных в различных конфигурациях. В дальнейшем возможно расширение модельного ряда.
Первая партия фургонов уже поступила на склад в Москве. Автомобили прошли все необходимые процедуры, включая растаможку, и готовы к постановке на учет в ГАИ.
Mercedes-Benz Sprinter
При отсутствии требуемой модификации возможно оформить предзаказ. Уточняется, что предлагаемые фургоны выпущены не для рынка КНР.
Цены на автомобили начинаются от 12 800 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.
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Источник: Quto
Фото:Mercedes-Benz
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31.05.2025
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz Sprinter 2017/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, машина идет мягко, но на долго ходовой не хватает. Машина абсолютно не устойчива к коррозии, очень много рыжиков, закрашивали, но толку нет.
+2